Conozca la agenda de María Corina Machado en Chile: recibirá la llave de la ciudad de Santiago

Durante su estadía, María Corina Machado participará en actividades protocolares, académicas y encuentros con la comunidad venezolana residente en el país chileno. La visita incluye además un reconocimiento especial: la entrega de la llave de la ciudad de Santiago.

Agenda del miércoles 11 de marzo

El primer día de su agenda, Machado estará presente desde las 11:30 AM en la ceremonia de traspaso de mando presidencial, que se celebra en el Congreso Nacional y el Palacio de La Moneda.

Dicho acto protocolar marca oficialmente el inicio del nuevo gobierno chileno y contará con la presencia de autoridades nacionales e invitados internacionales.

Actividades del jueves 12 de marzo

El jueves, la agenda de Machado inicia con una rueda de prensa a las 8:30 AM, transmitida por las redes oficiales. A las 11:00 AM, participará en un encuentro ecuménico por el pueblo de Chile y su nuevo gobierno en la Catedral Metropolitana de Santiago, evento de carácter público y abierto.

A la 1:00 PM, se realizará la entrega de la llave de la ciudad de Santiago, en el Palacio Consistorial de la Municipalidad, como un gesto simbólico de bienvenida y reconocimiento a su visita.

Más tarde, a las 3:30 PM, Machado asistirá a la inauguración de la Cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo, fortaleciendo el vínculo académico y político con instituciones chilenas.

Encuentro con la comunidad venezolana

La jornada culmina a las 5:00 PM con un encuentro con venezolanos residentes en Chile, en el Paseo Bulnes, frente al Parque Almagro, en Santiago Centro.

Diferencia horaria

Cabe destacar que, Chile mantiene una hora más que Venezuela debido al horario de verano (UTC‑3 frente a UTC‑4). Por ejemplo, cuando en Venezuela son las 12:00 PM, en Santiago será la 1:00 PM, información importante para quienes sigan los eventos en vivo desde nuestro país.

