Entre ciencia y vocación: Médicos venezolanos celebran su día

Este martes 10 de marzo, las batas blancas en todo el territorio nacional dejan de lado las guardias por un momento para conmemorar el Día del Médico en Venezuela.

La fecha, rinde honores al natalicio del ilustre Doctor José María Vargas.

Se cumplen 240 años del nacimiento del "Sabio de La Guaira", aquel hombre que no solo fue Presidente de la República, sino el reformador de la medicina en nuestra Universidad Central de Venezuela (UCV), con el pasar de los años, su legado de ética y sabiduría corre por las venas de cada profesional de la salud que jura ante el código de Hipócrates.

Su ejemplo de rectitud y entrega es el espejo donde hoy se miran miles de médicos, desde el residente que "se trasnocha" en el Clínico, hasta el especialista que no deja de estudiar para estar a la vanguardia.

10 de marzo: Día del Médico en Venezuela

Desde el año de 1955, el día 10 de marzo fue aprobado por la Federación Médica Venezolana para conmemorar el Día del Médico en Venezuela, el Dr. Vargas, médico y cirujano, fundador de la Sociedad Médica de Caracas, se destacó en su época por su dedicación, preparación profesional y aplicación de técnicas novedosas de medicina en el país.

El ejemplo del Dr. José María Vargas fue determinante para los venezolanos, en especial para los profesionales de la medicina y fue factor primordial para el desarrollo de los estudios médicos en nuestro país.

Debió transcurrir casi un siglo para que otro ilustre médico, el Dr. Luis Razetti, creara las bases fundamentales para la constitución de la Academia Nacional de Medicina y del Colegio de Médicos de Venezuela, siendo este último el órgano precursor de la Federación Médica Venezolana en 1945.

