Amplían lapso de postulaciones para Fiscal General y Defensor del Pueblo: nueva fecha tope

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, la Asamblea Nacional venezolana anunció una prórroga para la recepción de postulaciones a los cargos de Fiscal General y Defensor del Pueblo.

El proceso, que originalmente cerraba hoy, se extenderá para permitir que más aspirantes completen su documentación en este momento de transición.

La extensión, será hasta el viernes 13 de marzo de 2026, a las 12 de la medianoche

De acuerdo a información emitida por el presidentes de la Asamblea Nacional, muchos aspirantes reportaron dificultades técnicas y logísticas para consignar todos los requisitos exigidos por la ley a tiempo.

Tras las renuncias de Tarek William Saab (exfiscal) y Alfredo Ruiz (exdefensor) en días recientes la Fiscalía General, está actualmente dirigida de forma encargada por el abogado Larry Devoe, mientras que la Defensoría del Pueblo, está ocupada interinamente por Tarek William Saab mientras se elige al titular definitivo.

Requisitos para los Aspirantes

La comisión evaluadora encabezado por el diputado Giuseppe Alessandrello, ha hecho énfasis con el perfil de los nuevos jefes del Poder Ciudadano:

Venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad (excluyente).

Declaración jurada de no militancia política-partidista .

Entre otros documentos.

Alessandrello destacó que el número de postulados ya es "muy superior" a procesos anteriores, lo que indica un alto interés en la renovación institucional.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube