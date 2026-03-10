Aumento salarial en Venezuela: ¿Cuál es el ajuste mínimo inicial que propone el Cendas?

Suscríbete a nuestros canales

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) plantea un ajuste inicial del salario mínimo a 100 dólares mensuales.

El director del centro, Oscar Meza, destacó que un aumento con ese monto representaría un primer ajuste viable, refiere Finanzas Digital.

Resaltó que los salarios deben considerarse en función de la producción y productividad, en un contexto donde la moneda local presenta limitaciones como unidad de cuenta y reserva de valor.

Además, señaló que cualquier ajuste debería discutirse mediante diálogo social, incluyendo trabajadores, pensionados, empresarios y gobierno, para determinar un monto sostenible.

Es importante mencionar que algunas organizaciones sindicales solicitan que el aumento de sueldo debe llegar a 200 dólares o más.

Actualmente, el salario vigente es equivalente a 0,30 dólares, una cifra significativamente menor que el salario mínimo de 1974, que equivalía a 104,65 dólares.