Hackeo a apps de delivery en Venezuela: qué hacer si usas Yummy o Rapikom

Un atacante identificado como “GordonFreeman” divulgó información relacionada con dos plataformas tecnológicas utilizadas frecuentemente en el país: Yummy y Rapikom. La situación encendió las alertas sobre la protección de datos personales y comerciales dentro del ecosistema digital venezolano.

La información divulgada incluye datos que podrían ser utilizados por ciberdelincuentes para realizar fraudes, acceder de forma indebida a cuentas o ejecutar ataques dirigidos contra usuarios y empresas afiliadas a estas plataformas, según explicó el medio Criptonoticias.

Información expuesta en Rapikom

En el caso de Rapikom, el incidente habría comprometido miles de registros pertenecientes a negocios que utilizan la plataforma para gestionar sus operaciones.

Entre la información expuesta se incluyen:

Contraseñas de usuarios

Correos electrónicos y números telefónicos

Datos financieros y comisiones

Registros de identificación fiscal (RIF) de empresas afiliadas

Este tipo de filtración puede abrir la puerta a fraudes financieros, suplantación de identidad corporativa y acceso no autorizado a sistemas empresariales.

Datos vinculados a la plataforma Yummy

La filtración también involucró información relacionada con Yummy, específicamente datos asociados a conductores registrados en la aplicación de transporte y delivery.

Según los reportes, el atacante publicó una base de datos que incluiría miles de imágenes vinculadas con los nombres de conductores.

Recomendaciones para proteger la información

Ante situaciones de filtración de datos, los expertos recomiendan a los usuarios actuar de forma preventiva para reducir posibles daños.

Una de las primeras medidas consiste en modificar las contraseñas utilizadas en las plataformas afectadas, especialmente si se emplean en otros servicios digitales.

También se aconseja activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas disponibles. Este sistema agrega una capa adicional de seguridad, ya que requiere un código de confirmación enviado al correo electrónico o al teléfono móvil del usuario.

Precauciones ante posibles fraudes

Después de incidentes de este tipo, es común que los delincuentes intenten aprovechar la información filtrada para realizar estafas digitales. Por ello, los especialistas recomiendan mantenerse alerta ante cualquier mensaje, llamada o correo electrónico que solicite datos personales o pagos urgentes.

Entre las principales recomendaciones destacan:

No compartir contraseñas ni códigos de verificación

Desconfiar de mensajes que aparenten ser oficiales

Verificar cualquier solicitud directamente con la empresa



