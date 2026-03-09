Economía

Emprendedoras recibirán respaldo financiero: Banco de Venezuela ofrecerá estos beneficios

Con esta iniciativa, el Banco de Venezuela reafirma su papel como motor de apoyo al emprendimiento femenino.

Por Jessica Molero
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 12:50 pm
Banco de Venezuela mes de la mujer 2026
Foto: Cortesía

 

El Banco de Venezuela anunció un programa especial de financiamiento destinado a mujeres emprendedoras en todo el país

La iniciativa busca fortalecer los proyectos productivos liderados por el sector femenino y formar parte de las políticas del Ejecutivo destinadas a incentivar la economía local durante el Mes de la Mujer.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instruyó al Banco de Venezuela a otorgar líneas de crédito exclusivas para emprendedoras. El objetivo principal es brindar respaldo financiero a proyectos productivos y permitir que más mujeres puedan desarrollar y expandir sus negocios, contribuyendo al crecimiento económico nacional.

Beneficios del programa

El programa de créditos ofrece múltiples ventajas para las emprendedoras venezolanas:

  • Facilita el acceso a financiamiento para iniciar o ampliar negocios
  • Promueve la inclusión financiera femenina
  • Refuerza la participación de mujeres en distintos sectores productivos
  • Contribuye al desarrollo sostenible y la diversificación de la economía

El anuncio coincide con la conmemoración del Mes de la Mujer, periodo en el que se destacan iniciativas para reconocer y potenciar el papel de las mujeres en la sociedad. 

Rodríguez destacó que la construcción de una Venezuela próspera también se logra “con manos de mujer” y resaltó la importancia del esfuerzo constante de las emprendedoras en todo el país.

«Me llena de orgullo que las mujeres sigan abriendo caminos con trabajo y constancia. En el mes de la mujer, instruí al Banco de Venezuela el otorgamiento de 70 millones de dólares en créditos a emprendedoras del país»

El Banco de Venezuela ya ha implementado programas similares, como microcréditos y líneas de financiamiento enfocadas en el emprendimiento femenino. 

Se espera que el programa de créditos facilite la formalización de más emprendimientos liderados por mujeres y genere oportunidades de crecimiento económico y empleo. 

 

