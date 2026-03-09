Emprendedoras recibirán respaldo financiero: Banco de Venezuela ofrecerá estos beneficios

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela anunció un programa especial de financiamiento destinado a mujeres emprendedoras en todo el país.

La iniciativa busca fortalecer los proyectos productivos liderados por el sector femenino y formar parte de las políticas del Ejecutivo destinadas a incentivar la economía local durante el Mes de la Mujer.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instruyó al Banco de Venezuela a otorgar líneas de crédito exclusivas para emprendedoras. El objetivo principal es brindar respaldo financiero a proyectos productivos y permitir que más mujeres puedan desarrollar y expandir sus negocios, contribuyendo al crecimiento económico nacional.

Beneficios del programa

El programa de créditos ofrece múltiples ventajas para las emprendedoras venezolanas:

Facilita el acceso a financiamiento para iniciar o ampliar negocios

Promueve la inclusión financiera femenina

Refuerza la participación de mujeres en distintos sectores productivos

Contribuye al desarrollo sostenible y la diversificación de la economía

El anuncio coincide con la conmemoración del Mes de la Mujer, periodo en el que se destacan iniciativas para reconocer y potenciar el papel de las mujeres en la sociedad.

Rodríguez destacó que la construcción de una Venezuela próspera también se logra “con manos de mujer” y resaltó la importancia del esfuerzo constante de las emprendedoras en todo el país.

«Me llena de orgullo que las mujeres sigan abriendo caminos con trabajo y constancia. En el mes de la mujer, instruí al Banco de Venezuela el otorgamiento de 70 millones de dólares en créditos a emprendedoras del país»

El Banco de Venezuela ya ha implementado programas similares, como microcréditos y líneas de financiamiento enfocadas en el emprendimiento femenino.

Se espera que el programa de créditos facilite la formalización de más emprendimientos liderados por mujeres y genere oportunidades de crecimiento económico y empleo.

