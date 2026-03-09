Italia reconoce talento zuliano: estudiantes venezolanos triunfan en robótica mundial

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de estudiantes venezolanos triunfaron en robótica mundial luego de su destacada participación en el First Tech Challenge Italian Championship, celebrado en Cesenatico, Italia.

Cuatro delegaciones de la región zuliana lograron posicionarse entre los mejores equipos internacionales, dejando el nombre de Venezuela en alto en competencias de robótica y educación STEM.

Equipos y representación zuliana

Los jóvenes representantes provinieron de instituciones educativas de Maracaibo y San Francisco, destacando por su innovación y creatividad. Los equipos participantes fueron:

Imagineers (Colegio Altamira)

Electrosharks (Colegio Thompson)

Mater Minds (Colegio Mater Salvatoris)

Team Astrobots (Colegio Santa Ana de Jesús, San Francisco)

Cada grupo diseñó, construyó y programó sus propios prototipos robóticos, demostrando habilidades técnicas y trabajo en equipo frente a delegaciones de diferentes países.

Hito histórico de liderazgo

Uno de los logros más relevantes de la jornada lo obtuvo Sara Urdaneta, integrante del equipo Imagineers. La joven se convirtió en la primera venezolana y latinoamericana en clasificar como finalista del Leadership Award (Dean’s List Award).

Resultados y premios obtenidos

Las delegaciones zulianas alcanzaron distinciones importantes que reflejan su desempeño excepcional en distintas categorías del certamen:

Imagineers: segundo lugar en Inspire Award (subcampeonas europeas)

Team Astrobots: primer lugar en Connect Award

Electrosharks: primer puesto en Reach Award

Mater Minds: segundo lugar en Innovate Award



