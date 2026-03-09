Atención

Asamblea Nacional: este lunes inicia debate del Proyecto de Ley Orgánica de Minería

El debate llega en un momento en el que la Asamblea Nacional ha venido revisando reformas estructurales para incentivar la actividad económica.

Por Jessica Molero
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 10:13 am
Foto: Cortesía

La Asamblea Nacional de Venezuela comenzará este lunes 9 de marzo la primera discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Minería, un paso clave para establecer un marco legal actualizado que regule la explotación de los recursos minerales en el país. 

La sesión está prevista en el Palacio Federal Legislativo y es el único punto del orden del día.

Este debate representa el inicio formal del proceso legislativo que permitirá analizar y definir los principios fundamentales de la nueva normativa

La primera discusión permite que los diputados estudien el contenido general del proyecto antes de enviarlo a comisiones especializadas para su revisión detallada y posibles ajustes.

El proyecto busca actualizar el marco legal vigente, estableciendo reglas claras para la regulación de la actividad minera, la participación de actores nacionales y extranjeros, y la generación de condiciones más organizadas y seguras para el sector. 

Se espera que la normativa también promueva la inversión y fortalezca la transparencia en la explotación de los recursos.

Tras la primera discusión, el proyecto será estudiado por las comisiones correspondientes, donde se podrán proponer modificaciones y profundizar en aspectos específicos. La aprobación definitiva dependerá del consenso político y del cumplimiento del reglamento parlamentario.

