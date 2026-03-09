Reporte Inameh: así estará el clima en estas regiones del país este lunes 9 de marzo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este lunes 9 de marzo se esperan condiciones climáticas variables en gran parte del territorio venezolano.
Durante las primeras horas del día predominará el cielo parcialmente nublado con espacios despejados, aunque algunas regiones registrarán nubosidad con precipitaciones de intensidad variable.
De acuerdo con el reporte emitido en la mañana, varios estados del país podrían experimentar lluvias ocasionales debido al desarrollo de núcleos nubosos.
Zonas con mayor probabilidad de lluvias
El informe meteorológico destaca que algunas regiones del país presentan mayor posibilidad de precipitaciones durante el día. Entre las zonas señaladas por el organismo se encuentran:
- Delta Amacuro
- Sur de la Guayana Esequiba
- Sur de Bolívar
- Sur de Amazonas
- Este del estado Falcón
- Apure
- Oeste de Barinas
- Oeste de Portuguesa
- Región andina
- Estado Zulia
En otras zonas del país se esperan precipitaciones más dispersas. El reporte menciona que podrían presentarse lluvias ocasionales en:
- Delta Amacuro
- Montañas de la Gran Caracas
- Este del estado Falcón
En el resto del territorio nacional se mantendrán intervalos de nubosidad con amplios períodos de sol, lo que permitirá condiciones relativamente estables durante el día.
