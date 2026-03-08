Domingo caluroso: Inameh reporta máximas de 38°C en el sur y alerta de incendios en el 83% del país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirmó en su reporte de este domingo 8 de marzo que la estabilidad atmosférica sigue dominando el territorio nacional, manteniendo cielos mayormente despejados y una fuerte radiación solar en gran parte de Venezuela.

El "calorón" se sentirá con mayor intensidad en las regiones llaneras y el occidente, donde los termómetros alcanzarán el tope estacional:

Máximas de 38°C: En los estados Anzoátegui, Monagas, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa y el sur de Zulia.

Región Capital: Caracas registra una mínima de 19°C en la madrugada, pero la máxima escalará hasta los 29°C. La sensación térmica en la ciudad podría ser mayor debido a la persistente calima.

Pocas probabilidades de lluvia

Debido a la prolongada sequía y la baja humedad, el Inameh ratifica que el 83% del país presenta un riesgo muy alto de incendios forestales. Se insta a la ciudadanía a evitar cualquier tipo de quema de desechos o vegetación, ya que las condiciones actuales facilitan la propagación inmediata de las llamas.

La humedad transportada por los vientos alisios solo podría generar nubosidad de rápida evolución con algunas lloviznas dispersas en zonas muy puntuales del sur del país: Esequibo, Sur de Bolívar, Sur de Amazonas y Delta Amacuro.

