Operativo de trámites vehiculares del INTT en nueve estados del país: sepa dónde ubicarlos del 9 al 15 de marzo

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció este sábado dónde estarán ubicados los puntos de atención del operativo de trámites vehiculares.

A través de sus canales oficiales, el INTT difundió la agenda del operativo de esta semana del 09 al 15 de marzo en nueve estados del país.

Operativos del INTT

De acuerdo con la información difundida por el INTT, esta semana del 09 al 15 de marzo, los puntos de atención, dentro del marco de los operativos de trámites vehiculares, estarán ubicados de la siguiente forma:

Carabobo Valencia 10 de marzo, en la sede del Concejo Municipal La Bocaina 1B Puerto Cabello 14 de marzo, en la parroquia Juan José Flores, en la comuna socialista Los Lanceros

Apure Guasdualito 11 de marzo, en la escuela primaria Victorino Eregua, en el sector La Victoria

Táchira La Fría 12 de marzo, en la calle 10 entre Carreras 8 y 9, casco central de San Juan de Colón

Zulia La Cañada de Urdaneta 09 de marzo, en la parroquia Mariano Parra León, Campo Oleary, entre la calle Cervantes y la calle Monagas Nº 129 Machiques 12 de marzo, en la avenida principal Calle Venezuela, terminal de pasajeros de Casigua

Mérida Pueblo Llano 11 de marzo, en el sector Capellina, el centro de acopio del municipio Pueblo Llano Mérida 15 de marzo, en la urbanización Carabobo, parroquia Jacinto Plaza, del municipio Libertador

Aragua Maracay 11 de marzo, en la sede de Motomanía La Victoria, en el municipio José Féliz Ribas Santa Rita 12 de marzo, en la alcaldía Francisco Linares Alcántara

Anzoátegui Boca de Uchire 13 de marzo, en la carretera nacional Troncal 9, frente a la estación de servicio PDV

Bolívar Ciudad Bolívar 13 de marzo, en el Hospital Militar TCnel. Dr. "César Andrés Bello D'escrivan"

Lara Cabudare 15 de marzo, en las instalaciones de la alcaldía Simón Planas, fente a la plaza Bolívar, en la parroquia Sarare



