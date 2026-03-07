El costo de capturar el instante: esto es lo que necesita para estudiar fotografía en la capital

Suscríbete a nuestros canales

Convertirse en fotógrafo profesional en Caracas exige mucho más que un buen ojo artístico; requiere una planificación financiera y una formación técnica sólida.

Muchos jóvenes buscan escuelas y cursos para profesionalizar su talento.

La oferta académica en la ciudad responde a esta demanda de profesionalización con programas que van desde talleres sabatinos hasta diplomados de larga duración.

Actualmente, un kit básico de nivel profesional, que incluye una cámara sin espejo de gama media, un lente versátil de 50mm o un zoom estándar y dos tarjetas de memoria de alta velocidad, promedia los $ 1.200.

​¿Dónde estudiar fotografía en Caracas?

La capital ofrece diversas rutas para aprender el oficio, adaptadas a distintos perfiles y presupuestos.

Las escuelas han evolucionado sus currículos para incluir la gestión de negocios fotográficos, entendiendo que el artista también debe ser un emprendedor exitoso.

Escuela Roberto Mata

Ubicada en el municipio Chacao, destaca por su enfoque en la fotografía de autor y documental. Sus "Viernes de Foto" son famosos por reunir a la comunidad para discutir trabajos y tendencias.

Talleres de la Alianza Francesa y el Centro Venezolano Americano (CVA)

A menudo organizan ciclos formativos vinculados a intercambios culturales, ideales para aprender fotografía de calle y retrato con una visión global.

Talleres de Arte Contemporáneo

Ubicados en el Trasnocho Cultural de Las Mercedes, ofrecen cursos breves enfocados en la estética y la historia de la fotografía, ideales para complementar la formación técnica.

Para quienes ver clases desde casa, el curso de fotografía online ofrece la opción de pagar $ 8 a BCV para un contenido completo como capturar las fotos en movimiento, o entender la luz y como usarla.

Diversas universidades en la ciudad, como la UCAB y la UCV, ofrecen diplomados de extensión en fotografía que cuentan con certificación académica universitaria, algo muy valorado para trabajar en agencias de publicidad.

Taller de fotografía Tea & Co

A partir de su modalidad online y con ejemplos prácticos, te ayudarán a obtener mejores imágenes con recursos elementales de composición, iluminación, aplicados a las necesidades de cada persona por $ 60.

El inventario del fotógrafo caraqueño

En las tiendas del Centro Comercial City Market o en importadoras directas en Las Mercedes, los precios de los equipos nuevos se mantienen dolarizados:

Una cámara como la serie Sony A7 o Canon EOS R cuesta entre $1.400 y $ 2.200.

Un lente de 35mm o 50mm(ideal para retratos y calle ronda los $ 250 - $ 400.

Una laptop con capacidad para procesar video 4K requiere una inversión mínima de $ 900.

El mantenimiento preventivo es otro gasto obligatorio. El polvo y la humedad de la ciudad pueden afectar los componentes electrónicos de las cámaras, por lo que se recomienda una limpieza profunda cada seis meses.

Aunque el costo de entrada es elevado, las escuelas de la ciudad siguen formando a una generación de relevo que entiende la imagen como un activo económico y cultural.

El valor real lo aporta el profesional que sabe contar la historia de una ciudad que, a través del lente, siempre ofrece algo nuevo que mostrar.

