¿Dónde estudiar el arte de capturar la luz en Caracas?: esto debe saber de la fotografía actual

La capital venezolana ofrece diversas opciones de formación profesional en el mundo de la fotografía, con diplomados y cursos cortos para todos los niveles.

Impulsado por las redes sociales, el interés por la fotografía ha crecido exponencialmente en Caracas por la necesidad de profesionales capaces de contar historias a través de una imagen.

¿Como convertir esta pasión en una carrera en la capital?

Roberto Mata Taller de fotografía

Con una trayectoria de más de 20 años es una de las instituciones más reconocidas en el país. Esta escuela es una referencia para quienes buscan una formación integral.

Ubicado en la Hacienda La Trinidad, Parque Cultural, Secadero 7, en Caracas, su programa "Formación profesional" tiene una duración de dos años y otorga el título de fotógrafo profesional, según su página web.

Sus cursos son modalidad presencial, el cual tiene un costo de $ 155 los cursos de iniciación, mientras que los avanzados cuentan con otro costo.

La duración es de 20 horas, con frecuencia dos veces por semana, los martes y jueves de 9:00 am a 12:00 pm; es decir, siete clases de tres horas durante tres semanas y un día.

Universidad Central de Venezuela

La UCV a través de su Dirección de Extensión Universitaria (DEU), avala cursos de fotografía profesional, como programas de iniciación y diplomados.

Entre los programas destacados se encuentran "Fotografía de Cero a 100 %", con una duración de 16 horas académicas, dirigido a todos aquellos interesados en incursionar en el mundo de la fotografía, desde sus bases hasta un nivel avanzado, según su página web.

Comienza el 8 y 9 de noviembre de 2025, los interesados deben escribir a sus números telefónicos o a su WhatsApp.

Caracas Tea & Co

Su taller de fotografía es modalidad online con un precio de $ 60, su contenido va dirigido a "Foddie" y "Tea lover" en el que se enseña técnicas básicas de la fotografía culinaria y fotos para Instagram.

También hay muchas comunidades en línea para un fotógrafo, como Reddit y Flickr, donde puedes aprender nuevas técnicas para sacar buenas fotografías y ver trabajos de otros fotógrafos.

Precios y títulos

Es importante destacar que las escuelas de fotografía en el país no otorgan títulos universitarios de pregrado, ofrecen certificaciones.

Los precios de la formación varían ampliamente, los talleres cortos de fin de semana pueden tener un costo entre $ 50 y $ 150, mientras que los intensivos oscilan entre los $ 200 y $ 400, informó aprender21.

