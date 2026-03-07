MAR10 day: Gigantes del comercio en EEUU lanzan rebajas masivas en juegos de Mario para Nintendo

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de videojuegos en Estados Unidos ha iniciado la jornada con una reducción de precios coordinada entre los principales minoristas del país para conmemorar el Mar10 Day. Las plataformas de Amazon y Walmart han activado ofertas que sitúan los títulos estelares de Super Mario en un valor de 39.99 dólares, rompiendo el precio estándar habitual de 59.99 dólares. Esta campaña, que celebra el nombre del icónico fontanero por la similitud visual entre la abreviatura de marzo (Mar) y el número 10, busca incentivar las ventas digitales y físicas durante la segunda semana del mes.

Sobre el impacto de esta fecha, Devon Pritchard, presidenta de Nintendo of America, comentó en un comunicado previo sobre la lealtad de la comunidad:

"El Mar10 Day es nuestra oportunidad para agradecer a los fanáticos; ver cómo los minoristas se unen a la fiesta con ofertas accesibles permite que más familias disfruten del Reino Champiñón".

Disponibilidad en Amazon y Walmart

Las dos cadenas de comercio más grandes han igualado las promociones de la eShop de Nintendo, permitiendo a los usuarios elegir entre el formato físico y el código de descarga inmediata. En Amazon, el enfoque se ha centrado en la entrega rápida de códigos digitales, mientras que Walmart ha reforzado su inventario de juegos en caja con la opción de retiro en tienda el mismo día. Entre los juegos destacados bajo esta rebaja se encuentran Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey y Luigi’s Mansion 3, todos con un ahorro directo de 20 dólares respecto a su costo de un día normal.

Vigencia y tiempo de la oferta

El periodo de promociones no se limita únicamente al martes 10 de marzo. Según los cronogramas publicados por los minoristas, los descuentos entraron en vigor este fin de semana y se mantendrán activos hasta la medianoche del 16 de marzo. Las autoridades comerciales recomiendan a los compradores verificar la disponibilidad de existencias, ya que las versiones físicas suelen agotarse antes de que finalice la ventana de tiempo establecida por la celebración del Mar10 Day.

Accesorios y beneficios adicionales

Además de los videojuegos, la campaña incluye rebajas en accesorios seleccionados. Amazon ha reportado descuentos en fundas de transporte temáticas y controles de edición especial. Asimismo, quienes opten por la compra digital recibirán el beneficio de "Puntos de Oro" dobles a través de sus cuentas de My Nintendo, lo que equivale a un retorno de aproximadamente 2 dólares en crédito para futuras compras dentro de la consola. La estabilidad de estos precios se mantendrá fija durante los próximos siete días antes de regresar a su valor comercial habitual.

