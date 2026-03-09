¿Disminuirá el racionamiento eléctrico en el Zulia? Esto dijo el ministro de Energía tras inspección en Termozulia

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, realizó una inspección a la Planta Termoeléctrica Termozulia el sábado 07 de marzo.

De acuerdo con la información difundida por el ministerio, el también vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, reveló la nueva fecha de culminación de las labores de rehabilitación a la planta.

¿Disminuirá el racionamiento eléctrico en el Zulia?

De acuerdo con las declaraciones del ministro Márquez, las labores de rehabilitación en Termozulia han presentado retrasos, sin embargo, anunció la nueva fecha para que estas terminen.

En este sentido, informó que los trabajos que se están realizando "termina el 19 de marzo", aseguró Márquez. Estas labores de rehabilitación podrían disminuir los racionamienos del servicio eléctrico en el Zulia.

¿Cuáles son los cambios tras la rehabilitación de Termozulia?

Al respecto, el minsitro resaltó que se están llevan a cabo los siguientes cambios en la planta termoeléctrica:

Suplantación de perfiles, cadenas y conductores de las Línea 1 y 2 Tablazo-Cuatricentenario.

Trabajos de rehabilitación y modernización de las máquinas TZ01 y TZ07 en la Planta de Generación Termozulia.

Instalación de aproximadamente 7.000 transformadores de distribución.

Más de 2.000 maniobras de mantenimiento correctivo y preventivo.

Sustitución e instalación de luminarias.

Un total de 400 megavatios se sumarán al sistema eléctrico del Zulia, una vez culminadas las labores de envergadura que se ejecutan en la entidad.

