EEUU confirma nuevo ataque a lancha en el Pacífico Oriental: reporta seis muertos tras el bombardeo

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron este domingo un nuevo ataque contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental.

La información la dio a conocer el Comando Sur en su cuenta de Twitter, precisando que el operativo realizado forma parte de la campaña militar contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en rutas marítimas de América Latina.

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", dijo el Comando Sur en un mensaje divulgado en X.

"Seis narcoterroristas hombres murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", concluyeron en su mensaje.