El petróleo supera los 100 dólares por primera vez en más de tres años ante la escalada del conflicto con Irán

Suscríbete a nuestros canales

El precio del barril de petróleo rompió este domingo la barrera psicológica de los 100 dólares, alcanzando niveles no vistos en más de tres años y medio.

La intensificación de la guerra con Irán, que ya entra en su segunda semana, ha comenzado a obstaculizar gravemente tanto la producción como las rutas de transporte de crudo en el Golfo Pérsico.

Tras la reanudación de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago, los dos principales indicadores del mercado global registraron incrementos de doble dígito:

Crudo Brent (Referencia Internacional): Se situó en 101.19 dólares por barril, lo que representa un aumento del 9,2% respecto al cierre del viernes (92.69 USD).

West Texas Intermediate (WTI - EE. UU.): El crudo ligero estadounidense mostró una subida aún más agresiva, cotizándose en 107.06 dólares, un salto del 16,2% frente a los 90.90 USD registrados al cierre de la semana pasada.

Una tendencia al alza sin precedentes

Este nuevo repunte se suma a una racha alcista que ya venía presionando la economía global. Tan solo la semana pasada, el petróleo estadounidense subió un 36%, mientras que el Brent avanzó un 28%.

La disparada de los precios coincide con el hecho de que el conflicto bélico ahora involucra directamente a zonas geográficas críticas para el flujo de gas y petróleo hacia el resto del mundo.

Los analistas advierten que, a medida que continúe la actividad en los mercados y el desarrollo de la guerra, los precios podrían presentar fluctuaciones extremas.

Impacto en el suministro y la logística

La principal preocupación de los operadores es el "cuello de botella" logístico en el Medio Oriente.

La interferencia en el transporte marítimo no solo reduce la oferta inmediata, sino que encarece los seguros de carga y los fletes, lo que añade una capa extra de presión inflacionaria a los precios finales de la energía en Europa y América.