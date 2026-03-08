Israel confirma la muerte del nuevo jefe militar del Líder Supremo de Irán

Suscríbete a nuestros canales

El Ejército de Israel confirmó este domingo la eliminación de Abu al Qasem Babaiyan, quien se desempeñaba como el nuevo director de la Oficina Militar del Líder Supremo de Irán. El alto cargo fue alcanzado por un bombardeo de la Fuerza Aérea israelí en Teherán durante la jornada del sábado.



Babaiyan apenas cumplía una semana en sus funciones, tras haber asumido el cargo en sustitución de Mohamed Shirazi, quien también falleció el pasado sábado durante la primera oleada de ataques conjuntos entre Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.



El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, celebró el resultado de la operación bajo "inteligencia precisa" y envió un mensaje contundente a sus tropas: "Seguid cazándolos a todos". Según el mando militar de Tel Aviv, Babaiyan era el responsable de coordinar las operaciones de emergencia y la articulación entre las distintas fuerzas del gobierno iraní desde el cuartel general de Jatam al Anbiya.

Descabezamiento del mando iraní

Desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero, Israel asegura haber neutralizado a al menos 40 altos cargos del sistema de defensa y gobierno de Irán, incluyendo al propio líder supremo, Alí Jameneí. La estrategia de "objetivos selectivos" ha impactado directamente en la cadena de mando:



Mientras las autoridades israelíes mantienen su política de atacar los reemplazos de cada mando caído, el costo humano del conflicto sigue en ascenso. Los ataques de la coalición en territorio iraní han dejado más de 1.300 fallecidos hasta la fecha. En contraste, las represalias de Irán sobre suelo israelí han causado diez muertes, aunque no se han reportado impactos letales en Israel durante la última semana.

