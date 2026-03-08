Elecciones Colombia 2026: así avanza la consulta interpartidista

Suscríbete a nuestros canales

Con el 30,35% de las mesas informadas, la Registraduría Nacional ha emitido el avance número 15 de los resultados de las consultas interpartidistas de este domingo 8 de marzo.

Los datos preliminares muestran tendencias marcadas en las tres coaliciones que buscan definir candidatos para la primera vuelta presidencial de mayo.

Dominio en el Centro y la Derecha

En la Consulta de las Soluciones (Centro), la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, mantiene una ventaja abrumadora con 133.252 votos, frente a los 11.030 de Leonardo Huerta.

Por su parte, en La Gran Consulta por Colombia (Centro-derecha), la senadora Paloma Valencia se perfila como la gran ganadora de la jornada al capitalizar 816.413 votos. Le siguen Juan Daniel Oviedo con 259.086 y Juan Manuel Galán con 78.211 sufragios.

Cerrada disputa en la Izquierda

A diferencia de las otras coaliciones, el Frente por la Vida presenta una competencia mucho más ajustada. Hasta el momento, Roy Barreras lidera el conteo con 63.272 votos, seguido muy de cerca por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien acumula 53.365 apoyos.