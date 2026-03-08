Doug Burgum anuncia la llegada del primer envío de oro venezolano a EEUU: 100 millones de dólares en lingotes

Suscríbete a nuestros canales

La relación comercial entre Washington y Caracas dio un giro este domingo con la llegada del primer cargamento masivo de oro venezolano a suelo estadounidense.

El envío, valorado en 100 millones de dólares, marca el fin de una etapa de bloqueos y el inicio de una apertura económica centrada en la extracción de recursos estratégicos, informó EFE.

El secretario del Interior, Doug Burgum, fue el encargado de confirmar que el gobierno de EEUU ya firmó las primeras licencias oficiales que permitirán el flujo constante de metales preciosos y minerales críticos.

Un tesoro bajo tierra: el potencial de la alianza

Burgum destacó que Venezuela no es solo un socio petrolero, sino una potencia minera con recursos que podrían alcanzar los 500 mil millones de dólares solo en reservas de oro. La estrategia de la administración Trump apunta a utilizar estas riquezas para alimentar sectores clave.

"Firmamos las primeras licencias para el flujo de minerales críticos y preciosos. El viernes llegaron a Estados Unidos 100 millones de dólares en oro desde Venezuela”, anunció.

Además del oro, el funcionario puso el foco en otros elementos que Venezuela empezará a exportar bajo este nuevo marco legal:

Bauxita : vital para la fabricación de aluminio.

: vital para la fabricación de aluminio. Carbón : destinado a la generación de energía.

: destinado a la generación de energía. Minerales críticos: necesarios para la producción de bienes de consumo y alta tecnología.

Reformas legales y el regreso de la inversión privada

El éxito de esta operación se debe, según el secretario, a los cambios en las leyes venezolanas impulsados por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Las nuevas reformas energéticas y mineras están diseñadas específicamente para atraer a los capitales extranjeros que se habían retirado del país.

Burgum aseguró que los ejecutivos de grandes empresas mineras y petroleras de Estados Unidos están listos para retomar sus operaciones tras reunirse con ellos en territorio venezolano.

"La próxima legislación minera está generando entusiasmo entre ejecutivos de compañías estadounidenses interesadas en regresar al país", explicó el funcionario.

La era de la abundancia

Para el gobierno estadounidense, este es solo el primer paso de un plan liderado por el presidente Donald Trump. Burgum fue enfático al relacionar la llegada de estos lingotes con una promesa de prosperidad económica para ambas naciones.

“El presidente Trump ha prometido una era dorada de abundancia, y qué mejor manera de empezar que con el primer mineral crítico llegando literalmente en lingotes de oro desde Venezuela”, expresó el secretario.

