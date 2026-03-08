Consulta Popular Nacional: conozca cómo y dónde votar este domingo 8 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 8 de marzo, Venezuela lleva a cabo una jornada de participación directa con la realización de la Consulta Popular Nacional.

Bajo la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el proceso busca que las comunidades decidan cuáles son las obras y necesidades más urgentes en sus sectores.

Para facilitar la participación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) activó una plataforma digital y una línea telefónica de atención, asegurando que cada ciudadano sepa exactamente a dónde dirigirse para ejercer su derecho dentro de su respectiva Comuna.

Requisitos y registro para votar

Para participar en esta consulta, el único documento necesario es la cédula de identidad laminada, la cual será aceptada incluso si se encuentra vencida. Al llegar a la mesa, el secretario realizará el registro en el cuaderno de votación, donde el elector deberá plasmar su firma y huella dactilar.

La convocatoria es amplia y sencilla, cualquier persona mayor de 15 años puede acudir a los centros habilitados para votar.

Paso especial en Caracas, Miranda y Portuguesa

De acuerdo con Venezolana de Televisión (Vtv), si te encuentras en el Distrito Capital o en los estados Miranda y Portuguesa, deberás cumplir con un trámite adicional. En estas zonas, los electores pasarán primero por un operador del Sistema de Consulta Popular Nacional para registrar sus datos personales y biométricos antes de proceder a la votación.

¿Cómo marcar tu elección?

Una vez completado el registro, el presidente de la mesa te entregará la boleta y un bolígrafo. El proceso es el siguiente:

Dirígete al área del parabán para mantener la privacidad.

Consulta la guía referencial de proyectos disponibles en el centro.

Escribe el número del proyecto de tu preferencia dentro del recuadro de la boleta.

Deposita tu boleta en la urna electoral.

Si tiene dudas sobre la ubicación de su centro o el funcionamiento del proceso, puede comunicarse al 0800-VOTEMOS (0800-868-3667) o ingresar a la página oficial: https://consultapopular.cne.gob.ve/ para ubicar tu Circuito Comunal.

