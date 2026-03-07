Delcy Rodríguez envía mensaje a Trump tras sus declaraciones sobre Venezuela: esto dijo

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela expresó su disposición a normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales con EEUU tras los recientes gestos de apertura de la administración de Donald Trump.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez transmitió un mensaje de agradecimiento, enfatizando que el diálogo es la herramienta principal para resolver las diferencias políticas actuales.

Dicha postura surge como respuesta al reconocimiento explícito que el presidente Trump realizó este domingo, durante la celebración de la cumbre "Escudo de las Américas" en Miami.

Venezuela y EEUU retoman relaciones diplomáticas

A través de su cuenta oficial en Telegram, Delcy Rodríguez publicó un mensaje directo al presidente Donald Trump en el que calificó su reciente decisión como un reconocimiento a la "justa causa por la verdad" de Venezuela.

En la publicación, Rodríguez manifestó la voluntad de construir una relación de largo plazo basada en el respeto mutuo y la igualdad.

El reconocimiento de Donald Trump

El presidente Donald Trump modificó su política hacia Caracas, reconociendo la estabilidad del actual mando y destacando la importancia de reactivar el suministro de crudo venezolano hacia las refinerías de EEUU. En declaraciones recientes, el mandatario estadounidense señaló que Venezuela está bajo un nuevo orden que permite negociaciones directas y pragmáticas, priorizando la seguridad energética de su país.

Cooperación y diálogo

De acuerdo con autoridades de ambos países, el objetivo central de esta nueva etapa es afianzar la cooperación y levantar las sanciones económicas, especialmente en el sector petrolero, donde ya se iniciaron conversaciones para el regreso de empresas estadounidenses a suelo venezolano.

