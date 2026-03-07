Centros de votación se preparan para la Consulta Popular este 8 de marzo: instalan maquinaria electoral

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 7 de marzo se completó con éxito la instalación de las mesas electorales en todo el país.

El despliegue busca dejar todo listo para la Consulta Popular que se celebrará mañana, domingo 8 de marzo, donde las comunidades votarán para elegir y priorizar los proyectos que beneficiarán a sus sectores.

De acuerdo con la información obtenida de Venezolana de Televisión (Vtv) en las principales ciudades, los equipos de votación y los miembros de mesa ya se encuentran en sus puestos para garantizar el derecho al sufragio.

Caracas: requisitos y horarios

En la ciudad capital, los centros de votación ya están habilitados. En el sector Ruiz Pineda, los responsables de las mesas confirmaron que la jornada iniciará puntualmente a las 7:00 a.m.

Para participar, los votantes solo deberán presentar su cédula de identidad, siendo este el único requisito indispensable para ejercer el voto.

Logística de las mesas en Zulia

En el estado Zulia, los integrantes de las mesas electorales finalizaron la instalación de la maquinaria necesaria. Según los reportes desde la entidad, se espera una alta afluencia de personas; en algunos puntos específicos, una sola mesa tendrá la responsabilidad de atender a más de 2.000 electores, lo que requirió una organización precisa de los equipos.

Centros de votación en Miranda y Nueva Esparta

El estado Miranda cuenta con 1.036 centros de votación activos para esta primera consulta del año. Voceros de los Circuitos Comunales en el municipio Guaicaipuro señalaron que esta actividad representa un motor para la democracia participativa, permitiendo que la propia gente decida el rumbo de las obras en sus comunidades.

Por su parte, el estado Nueva Esparta fue uno de los primeros en reportar el 100 % de las mesas instaladas. La entidad se declara lista para la jornada electoral de este domingo, contando con todo el material y el personal desplegado para recibir a los votantes desde tempranas horas.

