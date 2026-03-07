Inameh reporta: sábado soleado con chubascos aislados en estas regiones específicas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este sábado 7 de marzo predominará el buen tiempo en gran parte de Venezuela.

La mayoría del país disfrutará de cielos despejados y pocas nubes, lo que garantiza una jornada mayormente soleada para quienes tengan actividades al aire libre.

Sin embargo, el reporte adviertió que se esperan lluvias y algunas tormentas eléctricas después del mediodía en zonas específicas del sur y el occidente. Además, se mantiene la presencia de calima en los estados centrales, los llanos y Bolívar, lo que podría reducir ligeramente la visibilidad.

Zonas con lluvias y chubascos

Aunque el sol dominará en la mañana, por la tarde el panorama cambiará para los estados Zulia, Amazonas y Bolívar, así como para la región de los Andes y la Guayana Esequiba.

En estas localidades se prevén lluvias de corta duración y posibles descargas eléctricas. Por su parte, en el oriente del país, ciudades como Barcelona podrían registrar precipitaciones durante las primeras horas del día antes de despejarse.

El calor marcará la jornada

Las temperaturas seguirán siendo altas en varias regiones, especialmente en el oriente y el sur. En ciudades como Barcelona, Puerto Ayacucho y San Fernando de Apure, los termómetros alcanzarán máximas de 38°C. En contraste, la ciudad de Mérida registrará la temperatura más baja del país, descendiendo hasta los 8°C durante la madrugada.

Pronóstico para Caracas y el centro

Para la Gran Caracas (Distrito Capital, Miranda y La Guaira), se espera un día mayormente despejado. No obstante, podrían presentarse lloviznas aisladas en las zonas montañosas y al este del estado Miranda durante la mañana y la noche. Las temperaturas en la capital oscilarán entre los 18°C y los 27°C, con una puesta de sol prevista para las 6:37 de la tarde.

Otros datos del Inameh

El empuje de los vientos alisios desde el noreste generará algo de nubosidad al chocar con las montañas de la costa. Se recomienda a la población en los estados del centro y los llanos tomar previsiones ante la persistencia de partículas de polvo en el aire, característica común de esta época del año.

