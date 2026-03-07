Política

La mandataria encargada destacó la presencia de diversas cámaras empresariales y gremios productivos en las mesas de diálogo nacional

Por Genesis Carrillo
Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 11:30 pm
"El único partido es Venezuela": Delcy Rodríguez llama a todos los sectores a un consenso nacional

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a todos los sectores sociales y políticos del país a establecer un consenso nacional enfocado prioritariamente en el crecimiento económico, bajo la premisa de que, en esta etapa de reconstrucción, “el único partido es Venezuela”.

En su intervención, Rodríguez propuso una agenda de trabajo sin exclusiones, instando a los diversos actores a dejar de lado las posiciones partidistas tradicionales para concentrar los esfuerzos en dos objetivos fundamentales: la defensa de la soberanía y la recuperación de la autonomía económica del país.

La mandataria encargada destacó la presencia de diversas cámaras empresariales y gremios productivos en las mesas de diálogo nacional, interpretando este acercamiento como una señal inequívoca de estabilidad política y confianza en el nuevo rumbo del país.

“La presencia de los sectores productivos demuestra que estamos listos para avanzar. La economía no tiene color político cuando se trata del bienestar del pueblo”, dijo.

