Laser Airlines reactiva esta ruta aérea: conozca cuál y los itinerarios

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, la aerolínea venezolana Laser Airlines anunció la reactivación de una ruta de vuelo internacional.

A través de sus canales oficiales la empresa aérea reveló detalles al respecto y el itinerario de vuelo que tendrá la ruta.

Laser Airlines reactiva ruta aérea

De acuerdo con la información proporcionada por Laser Airlines, se trata del vuelo directo a República Dominicana desde el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Asimismo, señala que "luego de haber mantenido la conectividad con República Dominicana con una ruta alterna a través de Curazao", esta ruta entrará en funcionamiento a partir del 18 de marzo de 2026.

Foto: Captura de pantalla

Caracas - Santo Domingo - Caracas

En este sentido, indica la aerolínea que con la reactivación de la ruta se ofrecerá "tres frecuencias semanales" bajo un itinerario específico.

Informa que los vuelos tendrán una frecuencia de tres viajes semanales, los días miércoles, viernes y domingo.

Adicionalmente, recordó a todos sus usuarios cómo funciona la política de equipaje:

Clase Business : 2 maletas de 23 kg. + 8kg de mano

: 2 maletas de 23 kg. + 8kg de mano Clase Turista: 1 maleta de 32 kg. + 8kg. de mano

También recordó que mantienen activos los siguientes servicios especiales:

Selección y comercialización de asientos

Servicio VIP y Pase Prioritario

Mascotas de apoyo emocional (hasta 8 kg.)

Servicio de traslado de menores sin acompañantes

Foto: Captura de pantalla

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube