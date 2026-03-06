Cifras de inflación en Venezuela: BCV difunde el boletín actualizado

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela (BCV) actualizó los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), tras un periodo sin reportes oficiales desde octubre de 2023, los cuales revelan que la inflación acumulada durante los dos primeros meses de 2026 se ubicó en 51,94%.

El reporte detalla que la variación anualizada de los precios al cierre de 2025 fue de 475,28%. Sin embargo, al medir el comportamiento interanual hasta febrero de 2026, el indicador escaló a 617,84%, representando el incremento más alto registrado en los últimos tres años, informó BancayNegocios.

Comparativa y comportamiento mensual

La aceleración de los precios en el primer bimestre de 2026 supera ampliamente el registro del mismo periodo en 2025, cuando la inflación acumulada fue de 21,75%.

En cuanto al comportamiento mensual de este año:

Enero: registró una variación de 32,6%, la más alta desde enero de 2023.

Febrero: mostró una desaceleración con un incremento del 14,6%, aunque se mantuvo 3,7 puntos porcentuales por encima de febrero del año anterior.

Sectores con mayores incrementos

Según la data del BCV, cinco categorías lideraron el alza de precios en el indicador acumulado de enero y febrero de 2026:

Restaurantes y Hoteles: 59,66% Salud: 58,09% Bienes y Servicios Diversos: 55,2% Esparcimiento y Cultura: 53,70% Alimentos y Bebidas No Alcohólicas: 53,08%

Respecto a los alimentos, el sector superó el promedio general en enero con un 36,6%, para luego situarse en 12% durante febrero, por debajo de la media mensual.

El historial del INPC muestra que en 2023 la inflación interanual cerró en 189,78%. El año 2024 se caracterizó por una moderación con una variación anualizada de 47,96%, tendencia que cambió en el último trimestre de ese año.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube