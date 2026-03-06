¡Por su labor! Asobanca reconocerá a las mujeres del sector

Suscríbete a nuestros canales

En el marco del Mes de la Mujer, la Asociación Bancaria de Venezuela impulsa acciones para visibilizar el talento femenino y su aporte al desarrollo económico nacional.

El próximo 18 de marzo de 2026, se celebrará la tercera edición del Foro “Promoviendo la equidad y el liderazgo femenino desde el sector bancario”, en el Jardín Botánico de Caracas “Tobías Lasser” de la Universidad Central de Venezuela. El encuentro se consolida como un espacio de reflexión para destacar el papel de las mujeres en la transformación organizacional, la innovación y la sostenibilidad dentro del ecosistema económico.

Durante la actividad se entregará el Premio Laury de Cracco, reconocimiento creado para honrar la trayectoria de mujeres que impactan significativamente el desarrollo económico del país.

El Comité Evaluador estará presidido por la galardonada de la edición anterior, la Dra. Adicea Castillo de Silva, reconocida por su contribución académica y social a la economía venezolana, la formación de generaciones de economistas y la incorporación de la perspectiva de género en el análisis económico.

La acompañará Laury de Cracco, figura inspiradora del reconocimiento por su dedicación de más de cinco décadas al fortalecimiento institucional del gremio bancario.

El comité se completa con destacadas profesionales como la Dra. Raffi Ascanio, directora del Doctorado en Comunicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello y especialista en comunicación estratégica; Amanda Gómez, gerente de Imagen y Comunicación de Fedecámaras.

Se suma también Estefanía Palma, quien se desempeña como Gerente del Departamento de Comunicaciones y Mercadeo de Asobanca, incorporándose como parte del proceso que impulsa la Asociación al integrar talento joven con una visión actualizada y estratégica, promoviendo un equilibrio entre experiencia, renovación y adaptabilidad dentro del gremio.

El foro contará con la participación de la experta en sostenibilidad como eje estratégico, proveniente de España, Silvia Urarte Gómez.

Destaca igualmente la presencia de la directora de orquesta Elisa Vegas, titular de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, cuya intervención ofrecerá una perspectiva inspiradora sobre la conducción de equipos y la excelencia desde el podio, trasladando las lecciones del Sistema de Orquestas de Venezuela al liderazgo organizacional.

Reconocimiento a la trayectoria

Con el mismo propósito de visibilizar trayectorias ejemplares, durante el evento se rendirá homenaje a mujeres con 35, 40, 45 y 50 años de servicio en la banca, reconociendo su constancia y aporte sostenido al fortalecimiento del sistema financiero venezolano.

Las acciones muestran el compromiso de la Asociación de promover oportunidades reales de reconocimiento, visibilidad y participación para las mujeres dentro del sector.

En palabras del presidente ejecutivo de Asobanca, Pedro Pacheco Rodríguez, el evento busca impulsar una transformación real dentro del gremio que ya viene dándose de manera progresiva: “Históricamente, la banca ha sido un sector liderado mayoritariamente por hombres; sin embargo, hoy vemos una evolución favorable hacia una representación más equilibrada. Actualmente, 52 % de los colaboradores que integran los comités técnicos de la Asociación son mujeres, quienes además ocupan 41 % de los cargos directivos en estas instancias.”

Asimismo, Pacheco resalta que al menos seis comités estratégicos de la Asociación son liderados por mujeres en áreas transversales para la banca: Ciberseguridad, Desarrollo de Gestión Humana, Mercadeo y Comunicaciones; Asuntos ASG, Productos, Servicios y Canales; y Fideicomiso. Estos avances evidencian cómo el liderazgo femenino se consolida como un pilar fundamental para el fortalecimiento institucional.

