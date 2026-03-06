Gaceta Oficial: desingan nuevo director general de Conatel

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tiene un nuevo director general, el cual fue designado por la presidente interina de Venezuela, Delcy Eloína Rodriguez Gómez.

Este jueves, Rodríguez oficializó la designación del ciudadano Enrique José Quintana Sifontes como el nuevo director de Conatel, en sustitución de Jorge Marquez.

La decisión, contenida en el Decreto No 5.263 y publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.992 con fecha del 5 de marzo de 2026, establece que Quintana Sifontes asumirá de inmediato las competencias inherentes al cargo.

De acuerdo con el decreto, la designación está fundamentada por las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional (Artículos 226 y 236) y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

En el texto, Delcy Rodríguez destacó que el nombramiento responde al “supremo compromiso de lograr la profundización de la revolución”; así como a la búsqueda de la “refundación de la patria venezolana”.

Quién es Enrique José Quintana Sifontes

El nuevo director de Conatel, Enrique José Quintana Sifontes, desempeñó cargos en la administración pública, específicamente en el sector transporte y dentro de la misma comisión.

Según lo establecido en el documento, el Ejecutivo busca consolidar una gestión alineada con los principios éticos y morales que persiguen el progreso del país y del colectivo nacional.

El funcionario, quien es licenciado en Administración con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública, se desempeñó como gerente general de Operaciones del organismo regulador desde el año 2009, hasta su designación como presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, INTT, en enero de 2018.

