¡Qué calorón! Inameh prevé máximas de 39°C y fuerte calima este 6 de marzo

Los venezolanos cierran la semana laboral bajo un intenso sofocón. Según el boletín matutino del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), la estabilidad atmosférica sigue impidiendo la formación de nubes, lo que se traduce en un sol radiante y temperaturas que rozan los 40 grados en varias regiones.

El centro y occidente del país siguen siendo las zonas más afectadas. Los estados Anzoátegui, Monagas, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa y el sur de Zulia registrarán máximas de 38°C. y en Isla de Aves el termómetro alcanzará los 39°. En Caracas, aunque la máxima se estima en 26°C, la sensación de calor será mayor debido a la escasa ventilación.

Calima y visibilidad

El organismo advirtió sobre la presencia de una densa calima (mezcla de polvo y humo) en la franja norte-costera y los valles centrales. Esta condición no solo afecta la visibilidad, sino que agrava los cuadros respiratorios en ciudades como Maracay, Valencia y el Área Metropolitana.



Finalmente, el Inameh recordó que el 83% del territorio nacional presenta un riesgo muy alto de incendios forestales, por lo que se pide a la ciudadanía extremar precauciones con la quema de desechos.

Recomendaciones

Hidratación: Beber agua constantemente, especialmente niños y adultos mayores.

Protección: Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Salud respiratoria: Ante la presencia de calima, se recomienda a las personas alérgicas evitar actividades físicas al aire libre.

