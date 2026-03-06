Así puedes recargar saldo con Cashea: está disponible en todas las operadoras

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma Cashea ha incorporado a su catálogo de funciones la opción de recargar saldo en telefonía móvil y cancelar facturas de servicios públicos y privados. Bajo el modelo de su Línea Cotidiana, la aplicación permite a los usuarios gestionar pagos de internet, televisión por suscripción y telefonía móvil mediante un sistema de cuotas.

El sistema funciona mediante el pago de una inicial al momento de la transacción en la Línea Cotidiana, lo que habilita al usuario a diferir el saldo restante. Según especifica la plataforma, las operaciones están disponibles desde un monto mínimo de 2 dólares.

Operadoras disponibles y proceso de gestión

El servicio de recargas abarca a las principales empresas de telecomunicaciones del país: Digitel, Movilnet y Movistar. Para utilizar esta herramienta, los clientes deben cumplir con una serie de pasos técnicos dentro de la interfaz de la aplicación móvil:

Ingresar a la sección denominada “Línea Cotidiana”. Seleccionar el apartado de “Cuentas y servicios”. Elegir la operadora de telecomunicaciones correspondiente. Indicar la cifra exacta de la recarga o pago. Escoger el número de cuotas para saldar la deuda restante.

Condiciones del cronograma de pagos

La plataforma establece términos específicos para el cumplimiento de las obligaciones financieras. Tras cancelar el pago inicial de forma inmediata, el usuario queda sujeto a un calendario de vencimientos quincenales. El sistema determina formalmente que el cliente debe abonar las cuotas en los próximos 14 días.

Este intervalo de dos semanas es obligatorio para todos los servicios de televisión, internet y telefonía gestionados a través de la aplicación. Para garantizar el cumplimiento del contrato y evitar recargos por mora, la herramienta digital emite notificaciones automáticas sobre las fechas de vencimiento.

