Matrícula en la Ucsar supera los 900 dólares: estudiantes denuncian aumentos desproporcionados

Estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar) denunciaron "aumentos desproporcionados" en el costo de la matrícula para la carrera de Comunicación Social.

Parte de sus denuncias incluye las problemáticas constantes que presenta esta casa de estudios que afecta directamente a los estudiantes.

Matrícula en la Ucsar

De acuerdo con la denuncia de los estudiantes, la matrícula para la carrera de Comunicación Social en la Ucsar pasó de ser 710 dólares en 2025 a 910 dólares en 2026.

Ante este incremento, los estudiantes denuncian que "estos aumentos son desproporcionados y no se corresponden con mejoras visibles en la calidad del servicio educativo ni en la infraestructura de la sede principal".

Cabe destacar que para los estudiantes nuevo ingreso de la institución, le suman 60 dólares al costo de la matrícula por el curso de iniciación universitaria, quedando un total de casi mil dólares.

Condiciones de la Ucsar

En este sentido, indican los estudiantes que en la Ucsar persisten fallas como el estado de los baños, que aseguran están en deplorables condiciones.

Adicionalmente, resaltan que el incremento de la matrícula no se refleja en las condiciones de la casa de estudios y que por el contrario, continúan presentando inconvenientes en la plataforma web de la universidad para los procesos de inscripción y asignación de secciones.

