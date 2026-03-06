"Ya hemos tenido dos muertes por la fiebre amarilla" Gobernador de Lara insta a vacunarse

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, confirmó el fallecimiento de dos personas a causa de la fiebre amarilla en territorio larense.

Aunque el mandatario no ofreció un balance técnico detallado durante la jornada social en la parroquia Unión, sus palabras fueron una orden para la ciudadanía.

“Hay que vacunarse contra la fiebre amarilla, ya hemos tenido dos muertes”

Aunque el gobernador fue breve, fuentes locales y reportes previos permiten precisar parte de la situación, dos muertes confirmadas, y de acuerdo a los reportes. se trataría de una mujer de la tercera edad de la parroquia Gustavo Vegas León, en el municipio Simón Planas (Sarare).

El gobierno regional asegura que ya se activó un bloqueo sanitario en las zonas donde residían las víctimas para evitar que el mosquito transmisor siga propagando el virus.

Lara en el epicentro del brote

La Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez González, ha ratificado que Venezuela no es un caso aislado, sino que forma parte de un resurgimiento de la enfermedad en toda Latinoamérica (afectando también a Brasil, Colombia y Bolivia desde finales de 2024).

En Venezuela, el foco está puesto sobre 22 parroquias prioritarias en cuatro estados:

Lara (Con énfasis en Iribarren y Simón Planas). Aragua. Portuguesa. Barinas.

¿Por qué es tan peligroso?

La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa febril hemorrágica grave. El gobernador recordó que la vacunación es la única barrera efectiva, ya que el tratamiento una vez contraída la enfermedad es limitado y los casos graves tienen una alta tasa de mortalidad.

