"El amor crece": Daniela Alvarado dedica emotivo mensaje a su esposo José Manuel Suárez tras la pérdida de su hija Cordelia

Apenas diez días después de despedirse de su hija no nacida con una carta que conmovió a Venezuela, Daniela Alvarado volvió a usar sus redes sociales para compartir el proceso de duelo que atraviesa junto a su esposo, el también actor José Manuel Suárez.

Un diálogo íntimo hecho público

En la publicación, realizada en su cuenta de Instagram, la artista revela una conversación privada con Suárez que refleja la profundidad de su vínculo en medio del dolor. "Ayer te pregunté: ¿El amor crece? ¿El amor se hace más grande? Me dijiste: Sí", escribió Daniela.

A partir de esa respuesta, la actriz construye una metáfora sobre la transformación emocional que ha vivido tras la pérdida. "Siento que mi corazón se hizo más grande, que se llenó más de amor, que suspira por ambos y late más fuerte, abarcando más, abrazando más, tan inmenso como el mar", expresó.

Un amor que abarca a toda la familia

En el mensaje, Alvarado deja claro que su núcleo familiar permanece unido a pesar de la ausencia física de la pequeña. "Tú, Olivia, Cordelia y yo", escribió, mencionando a su esposo, a su hija mayor y a la bebé que perdieron recientemente.

La actriz también compartió cómo están transitando este difícil momento. "Poco a poco, un día a la vez, una semana a la vez, tratamos, siguimos, desde el amor, sin soltarnos", relató, evidenciando que el apoyo mutuo es su principal sostén.

El antecedente de una carta desgarradora

El pasado 23 de febrero, Daniela había anunciado la pérdida de su hija Cordelia a través de un extenso y conmovedor texto. En aquella ocasión, agradeció a José Manuel por "ser el hombre maravilloso que eres, gracias por no soltarme nunca" y también dedicó palabras de gratitud a su hija Olivia, a familiares, amigos y al equipo médico que la atendió.

La actriz concluyó aquel mensaje pidiendo tiempo para procesar el duelo: "Necesito tiempo, no sé cuánto". Ahora, diez días después, su nueva publicación sugiere que, aunque el dolor persiste, el amor y la unión familiar se han fortalecido.

Un mensaje de agradecimiento

Daniela cerró su publicación de este miércoles con un agradecimiento general: "Gracias a todos por tantas bendiciones 🙏🏻", escribió, en un gesto que sus seguidores interpretaron como una muestra de gratitud hacia quienes han estado pendientes y han enviado muestras de cariño durante estos días.

La publicación ya suma miles de reacciones y comentarios de apoyo, consolidando a Daniela Alvarado como una de las figuras del espectáculo venezolano que ha compartido con mayor honestidad su proceso de duelo.

