¡Más drama en el Miss Universo! Demandan a Omar Harfouch por fraude y el músico huye de Estados Unidos

El conflicto que estalló en noviembre pasado durante la 74ª edición del Miss Universo en Bangkok acaba de ingresar en su fase más explosiva. JKN Universe LLC, la empresa matriz del certamen, presentó una demanda federal ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York (expediente 1:26-cv-00316) contra el músico Omar Harfouch, a quien acusa de una serie de delitos que van desde el quebrantamiento de contrato hasta la difamación y la divulgación de material sensible.

Una renuncia que desató teorías de complot

Para entender la magnitud del conflicto hay que retroceder a las horas previas a la gran final en Tailandia. Harfouch, quien había sido anunciado como jurado e intérprete musical del evento, renunció intempestivamente denunciando un supuesto fraude. El músico aseguró que la organización había realizado una "votación secreta" para preseleccionar a las 30 finalistas sin la participación del jurado oficial y llegó a afirmar que sabía de antemano que la mexicana Fátima Bosch sería la ganadora por presuntos vínculos comerciales con el dueño del certamen, Raúl Rocha Cantú.

En aquel momento, Rocha salió al paso calificando a Harfouch de "oportunista" y negando rotundamente cualquier irregularidad: "La única verdad es que ningún juez renunció. Un músico que nadie conocía de repente intentó usar Miss Universo para ganar seguidores", escribió en sus redes.

La demanda

Según la demanda, Harfouch incumplió su compromiso contractual de interpretar una pieza original para piano y falló en responsabilidades técnicas y logísticas vinculadas a su presentación. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas legales es lo que vino después.

La organización sostiene que, tras apartarse del certamen, el compositor inició una ofensiva pública sosteniendo —sin pruebas— que la competencia estaba "arreglada". Difundió acusaciones sobre supuestos ganadores predeterminados y publicó imágenes presuntamente manipuladas, algunas alteradas con inteligencia artificial, para reforzar una narrativa de fraude.

Pero hay más: la demanda revela que Harfouch habría reconocido haber grabado conversaciones con miembros de la organización durante reuniones en Emiratos Árabes Unidos. De confirmarse, esta conducta podría constituir un delito grave bajo la legislación local, que penaliza la grabación sin consentimiento. También se le atribuye la divulgación parcial del pasaporte de un directivo y la publicación de información interna del proceso de selección .

Fátima Bosch en el ojo del huracán

Uno de los aspectos más sensibles del caso es el impacto que esta campaña ha tenido sobre la actual Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch. Según la demanda, las acusaciones de Harfouch actuaron como catalizador de una ola de hostigamiento en redes sociales contra la joven, amplificando una narrativa de ilegitimidad que derivó en ataques, insultos y acoso masivo, afectando su imagen pública y su bienestar personal.

La organización sostiene que el daño reputacional y económico ha sido significativo, y que la conducta del músico desató una tormenta digital que aún no cesa.

La huida

El pasado 25 de febrero. Harfouch se encontraba en Estados Unidos tras presentarse el 20 de febrero en su llamado "Concierto por la Paz" en Mar-a-Lago, un evento que, según fuentes presentes, tuvo asistencia reducida y una producción discreta.

Cuando se disponía a abandonar el país, fue interceptado en el Aeródromo Internacional Washington Dulles y notificado oficialmente de la demanda. Horas después, abordó un vuelo con destino a París sin ofrecer declaraciones públicas. Hasta ahora, el músico no ha emitido una respuesta directa sobre la demanda, aunque continúa publicando contenido relacionado con Miss Universo en sus plataformas digitales.

Lo que se viene

La notificación judicial le exige comparecer ante la corte del Distrito Sur de Nueva York y responder por los señalamientos, incluida la autenticidad de las imágenes difundidas. El proceso sigue su curso mientras crece la presión mediática sobre el compositor, cuya salida inmediata del país deja más preguntas que respuestas.

