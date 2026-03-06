Candidatos al trono: los 4 favoritos para ganar el Clásico Mundial de Béisbol

Suscríbete a nuestros canales

Con el inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026, las proyecciones y apuestas han definido a los cuatro equipos que, por profundidad de roster y jerarquía, parten como los grandes aspirantes al título. Aunque el béisbol es un deporte de sorpresas, el talento concentrado en estas delegaciones las sitúa un peldaño por encima del resto.

Los "pesos pesados" del certamen

Las casas de apuestas en Las Vegas y los analistas coinciden en cuatro nombres fundamentales:

Estados Unidos: El equipo anfitrión presenta una rotación envidiable liderada por los vigentes ganadores del premio Cy Young, Paul Skenes y Tarik Skubal . Con el poder de Aaron Judge en la ofensiva, los norteamericanos buscan recuperar el trofeo que perdieron en la final de 2023.

Japón: El actual campeón cuenta con la figura de Shohei Ohtani y el Jugador Más Valioso de la última Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto . La disciplina y el pitcheo asiático son su mayor carta de presentación para intentar alcanzar su cuarto campeonato mundial.

República Dominicana: Los quisqueyanos llegan con sed de revancha tras su eliminación prematura en la edición anterior. Bajo la dirección de Albert Pujols , estrellas como Juan Soto , Fernando Tatis Jr. y el lanzador Sandy Alcántara buscarán emular la hazaña invicta de 2013.

Venezuela: El conjunto criollo combina juventud y experiencia. Figuras consagradas como Ronald Acuña Jr. y el receptor Salvador Pérez se unen a talentos emergentes como Jackson Chourio y Wilyer Abreu. Con Ranger Suárez encabezando el pitcheo, la meta es superar por fin su mejor actuación histórica (tercer lugar en 2009).

Pronósticos reservados

Si bien estos cuatro países acaparan los focos, el formato de eliminación directa tras la fase de grupos permite que selecciones con menos profundidad, pero con un buen brazo en la lomita, puedan dar la sorpresa. La lucha por el cetro se definirá en Miami, donde se espera que la paridad sea la nota dominante entre estos gigantes de la pelota.

