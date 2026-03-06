Clásico Mundial 2026: peloteros venezolanos y dominicanos protagonizan emotivo encuentro

Suscríbete a nuestros canales

Peloteros y cuerpo técnico de las selecciones de Venezuela y República Dominicana protagonizaron un encuentro de fraternidad en el LoanDepot Park de Miami a solo un día del inicio del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

El evento ocurrió durante las sesiones fotográficas oficiales organizadas para los medios de comunicación, antes del inicio formal de los partidos de la contienda internacional.

El cruce entre ambas delegaciones se produjo de manera espontánea en el terreno de juego de los Marlins de Miami. Lo que comenzó como un proceso logístico para cumplir con los protocolos de prensa, derivó en una reunión entre peloteros que habitualmente comparten equipo o enfrentamientos en las Grandes Ligas.

Abrazo y saludos a pesar de la rivalidad

A pesar de la rivalidad deportiva que define a estos equipos en el torneo, los jugadores intercambiaron gestos de camaradería. Las plantillas de ambos países aprovecharon el espacio para conversar y saludarse, dejando de lado por un momento la planificación táctica del evento internacional.

Este acercamiento permitió observar la relación personal que existe entre los atletas. Según los reportes del lugar, los integrantes de las selecciones de Venezuela y República Dominicana “intercambiaron abrazos y palabras de apoyo antes del inicio formal de los juegos”, lo que marcó la jornada previa a la competencia oficial en el grupo que tiene sede en Florida.

Preparativos logísticos en el estadio

El LoanDepot Park funciona actualmente como el centro de operaciones para las prácticas y actividades administrativas de las selecciones participantes.

La organización del evento facilitó que este encuentro se diera de forma natural tras las sesiones de fotos individuales y grupales requeridas por el comité organizador.

