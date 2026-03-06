IVSS alerta sobre información falsa y aclara requisitos vigentes para la pensión

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) emitió un comunicado oficial este jueves 5 de marzo de 2026 para desmentir los rumores que circulan en plataformas digitales sobre la exigencia de nuevos requisitos para el cobro de la pensión.
A través de sus canales oficiales, el organismo fue enfático al señalar que no está solicitando la Constancia de Fe de Vida a los beneficiarios actuales.
"Esa información que circula en redes es falsa", afirmó la institución en su cuenta de Instagram, haciendo un llamado a los adultos mayores a no caer en engaños de terceros.
Alerta contra gestores
El IVSS instó a los pensionados a proteger sus datos y evitar compartir información personal con gestores desconocidos.
Asimismo, recomendó a la población informarse exclusivamente a través de la página web oficial y las redes verificadas del instituto para evitar estafas.
¿Cómo registrarse para recibir la pensión?
Requisitos fundamentales:
- Edad mínima: 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres.
- Cotizaciones: Un registro mínimo de 750 cotizaciones semanales.
- Documentación: Dos copias de la Forma 14-04.
- Cédula de identidad original (vigente y legible).
- Constancia de trabajo (Forma 14-100) que refleje los últimos seis años de servicio.
- Documentos probatorios de la relación laboral (comprobantes o constancias de pago).
Los interesados deben dirigirse a cualquier oficina administrativa del IVSS a nivel nacional. Una vez consignados los recaudos, el personal local remite el expediente a la sede central en Caracas para su evaluación.