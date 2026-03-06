IVSS alerta sobre información falsa y aclara requisitos vigentes para la pensión

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) emitió un comunicado oficial este jueves 5 de marzo de 2026 para desmentir los rumores que circulan en plataformas digitales sobre la exigencia de nuevos requisitos para el cobro de la pensión.

​A través de sus canales oficiales, el organismo fue enfático al señalar que no está solicitando la Constancia de Fe de Vida a los beneficiarios actuales.

"Esa información que circula en redes es falsa", afirmó la institución en su cuenta de Instagram, haciendo un llamado a los adultos mayores a no caer en engaños de terceros.

​Alerta contra gestores

​El IVSS instó a los pensionados a proteger sus datos y evitar compartir información personal con gestores desconocidos.

Asimismo, recomendó a la población informarse exclusivamente a través de la página web oficial y las redes verificadas del instituto para evitar estafas.

​¿Cómo registrarse para recibir la pensión?

​Requisitos fundamentales:

​Edad mínima: 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres.

​Cotizaciones: Un registro mínimo de 750 cotizaciones semanales.

​Documentación: Dos copias de la Forma 14-04.

​Cédula de identidad original (vigente y legible).

​Constancia de trabajo (Forma 14-100) que refleje los últimos seis años de servicio.

​Documentos probatorios de la relación laboral (comprobantes o constancias de pago).

​Los interesados deben dirigirse a cualquier oficina administrativa del IVSS a nivel nacional. Una vez consignados los recaudos, el personal local remite el expediente a la sede central en Caracas para su evaluación.