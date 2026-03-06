“A los hijos se les educa en casa”: Norkys Batista se defiende de su más reciente polémica en redes

Suscríbete a nuestros canales

La historia de Karelis Altuve conmovió a Venezuela. Una joven de 18 años que, en un acto de desesperación por sentirse sola y rechazada, intentó quitarse la vida. Sobrevivió, pero con una fractura de cadera que se infectó con una bacteria agresiva, provocándole necrosis ósea. Mientras su hueso moría, una vida crecía en su vientre. Su relato, difundido en redes, buscaba recaudar fondos para una prótesis de cadera y para el nacimiento de su hija.

Sin embargo, lo que parecía una cadena de solidaridad tomó un giro inesperado cuando la actriz Norkys Batista decidió dar su opinión al respecto.

"¿Con 18 años no sabías que si te metían el machete te iban a preñar?"

En una serie de videos que rápidamente se viralizaron, Norkys expresó su postura sin filtros. "18 años queda embarazada, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está la mamá y el papá? ¿Dónde estuvo la orientación?", cuestionó inicialmente.

Pero la frase que encendió la mecha fue otra: "Yo dije, Dios mío, la quiero abrazar, la quiero apretar como mamá, pero entonces luego pensé, ya va, muchachita, y tú con 18 años no sabías que si te metían el machete te iban a preñar. Porque no tomaste las previsiones y te cuidaste".

La actriz también lanzó preguntas incómodas sobre el entorno de la joven: "¿Dónde está el muchachito que la preñó? ¿Dónde están los padres del muchachito que la preñó? Ah, mire, después que usted tome sus decisiones, a mí no me venga a joder la paciencia pidiéndome nada".

La respuesta: "No la voy a ayudar"

Las declaraciones desataron una avalancha de críticas contra la artista. Usuarios le recordaron que Karelis no solo enfrentaba un embarazo, sino una grave infección que la mantenía postrada y una situación de abandono. Ante la presión, Norkys volvió a las redes para defenderse y, de paso, aclarar que no apoyaría económicamente a la joven.

"Con referencia a los que quieran ayudar y aportar, me parece increíble. Cada quien aporta y ayuda como quiera. A mí nadie me pidió ayuda, yo solo di mi opinión", expresó en un nuevo video. "No la voy a ayudar. No la voy a ayudar".

La defensa: educación sexual y responsabilidad parental

En su intento por explicarse, Norkys dedicó varios minutos a hablar sobre la importancia de educar a los hijos, especialmente a los varones. "Desde que Sebastián tenía 11, 12 años, le he dicho que él tiene que cuidarse porque él es el varón. En las relaciones sexuales, el que debe cuidarse es el varón", afirmó, refiriéndose a su hijo de 20 años.

La actriz también compartió su propia experiencia familiar: "Mi mamá quedó embarazada a los 16 y no la estoy juzgando. Somos ocho hermanos, pero ahí está mi papá, ahí está mi mamá echándole pichón". Y concluyó: "Todo depende de cómo criemos a nuestros hijos".

La historia de Karelis: una sobreviviente

Mientras la polémica crecía, Karelis Altuve se mantenía enfocada en su objetivo. En su video, la joven relató los ocho meses de infierno que vivió: "Mi vida se redujo a cuatro paredes y una cama. Llevo meses sin poder caminar. Mi pierna derecha perdió toda su fuerza, mis pies se hinchan y se ponen morados por la mala circulación".

Sobre el padre de su hija, denunció: "Mientras yo luchaba por no perder mi pierna, el padre de mi hija prefirió irse con alguien de mi círculo familiar, dejándome en mi momento más vulnerable, sin movilidad y con una situación económica lamentable".

Final feliz: nació Alahia

En medio de la tormenta mediática, una buena noticia llegó para Karelis. Fuentes cercanas confirmaron que la joven dio a luz a una niña, a quien llamó Alahia. Tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado de salud y ya recibieron el alta médica.

La llegada de la pequeña ha sido recibida como "una gran bendición" por familiares y allegados, quienes celebran la vida de la recién nacida y desean pronta recuperación a Karelis para que pueda "volver a caminar y ver crecer a su hija".

