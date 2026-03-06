Fiebre amarilla en Venezuela: experto advierte sobre riesgos y señales claves del brote actual

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente un brote de fiebre amarilla encendió las alarmas sanitarias en Venezuela.

Según los datos del tablero de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se contabilizan 36 casos y 20 fallecimientos desde junio del 2024, surgiendo un nuevo deceso en lo que va de 2026.

Dicha situación se ve agravada por una cobertura de vacunación nacional de apenas el 71%, lejos del 95% ideal para frenar la transmisión del virus.

El médico pediatra y experto en inmunizaciones, Dr. Alejandro Crespo Freytes, advirtió durante una entrevista exclusiva con Diario 2001, que ante la ausencia de boletines epidemiológicos desde hace una década, el riesgo es crítico en zonas densamente pobladas donde la inmunización no llega ni al 50%.

Una sola dosis: inmunidad para toda la vida

Uno de los mayores temores de la comunidad médica es que el miedo al brote genere una demanda innecesaria de vacunas por parte de personas que ya están protegidas. El Dr. Crespo fue claro al respecto: la protección no caduca.

"La vacuna da protección para toda la vida. Desde 2013, la OMS no recomienda que la gente se ande vacunando cada 10 años... Hay estudios que siguieron a veteranos de la Segunda Guerra Mundial y el 80% de ellos, 35 o hasta 60 años después de vacunarse, todavía tenían protección", informó.

Esta evidencia científica es clave para gestionar los recursos actuales. "No es necesario ponerse una vacuna cada 10, 20 o 30 años. Con una sola dosis que se pone a partir de los 12 meses de vida de manera rutinaria en Venezuela, ya la gente está protegida para siempre", explicó el especialista.

El reto del diagnóstico temprano

Identificar la fiebre amarilla en sus primeros días es complejo porque sus síntomas se confunden con el dengue o la malaria. Sin embargo, Crespo Freytes detalló señales clínicas y de laboratorio que pueden salvar vidas antes de que ocurra una falla de órganos.

"Hay un signo que quizás a uno lo pueda ayudar: el signo de Faget. Los pacientes tienen fiebre, pero no tienen taquicardia. El corazón les late más lento de lo que debería para un paciente con fiebre. Otra cosa es que este virus tiene preferencia por invadir las células del hígado, por lo que tiende a elevarse una enzima llamada TGO muy por encima de la TGP".

Adultos jóvenes: el grupo en mayor riesgo

Con respecto a los riesgos de infección, a diferencia de lo que se podría creer, los niños no son los más afectados en este brote. El peligro real recae sobre quienes no completaron su esquema de vacunación en décadas pasadas y hoy se exponen al virus por razones laborales.

"Quienes son más vulnerables son adultos jóvenes y adultos mayores que no se vacunaron nunca. Van a las zonas de riesgo, usualmente varones, por cosas relacionadas con su trabajo: agricultura, siembra o caza. El verdadero riesgo aparece cuando falla el esquema en los niños; esos niños que hoy no se vacunan serán los adultos enfermos del mañana".

Falta de datos municipales

La opacidad en las cifras oficiales impide saber con exactitud dónde atacar el problema. El Dr. Crespo, quien ejerce en el estado Aragua, lamenta que los médicos trabajen a ciegas: "Yo vivo y ejerzo al norte del estado y no sé si hay casos en Maracay o solo en el sur, porque no hay boletín epidemiológico. Eso hace más difícil que uno sepa si debe tener más atención en ciertos signos clínicos".

La recomendación final es clara: si usted es un adulto y no tiene certeza de haberse vacunado nunca, acuda a un centro de salud. Si ya tiene su dosis, deje que el sistema priorice a quienes están totalmente desprotegidos en las 22 parroquias críticas del país.

"El llamado nuevamente tiene que ser a informar, educar, vacunar y tranquilizar a la población", afirmó el experto.

Visite nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube