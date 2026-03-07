Delcy Rodríguez proyecta crecimiento económico y mejoras en los ingresos de los trabajadores: esto dijo

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que se está proyectando un crecimiento económico para Venezuela de dos dígitos.

"Hay un diálogo muy fecundo y esta proyección de crecimiento de dos dígitos para nuestro país, que colocará también este año a Venezuela a liderar el crecimiento en nuestra región", precisó durante el lanzamiento de la primera edición de la Expo Fedecámaras de la entidad, realizada en el estado Portuguesa.

Enfatizó que ese crecimiento económico debe reflejarse en el ingreso de los venezolanos.

Que “traduzca en mejoras en los ingresos de los trabajadores, en los servicios sociales, en la alimentación, la salud y en la educación de calidad, que es lo que va a garantizar que Venezuela sea una potencia, como está llamada a ser en el futuro”, expresó.

Destacó que esta recuperación de la economía nacional es producto de un diálogo con los sectores productivos de cereales, proteínas, café, cacao y caña de azúcar, orientados a la exportación y el consumo interno, "esa es la unión productiva".

"Empujemos todos juntos a Venezuela. Aquí todos estamos llamados a sumar, yo no estoy llamando desde una posición partidista, el único partido que puede haber en este país es Venezuela, que nos pongamos la franela de Venezuela, para echar adelante a nuestro país y defender el futuro y nuestra soberanía", dijo Rodríguez.