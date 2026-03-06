Política

Venezuela inspecciona su Embajada en EEUU: ¿Cómo están sus instalaciones?

"Venezuela espera un respetuo mutuo, un trato amable" con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas

Por Selene Rivera
Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 07:30 pm

El viceministro de Comunicación Internacional, Rander Peña, aseguró que recientemente se realizó una inspección de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos (EEUU).

Durante una entrevista en el programa A Pulso de VTV, Peña reveló detalles de las condiciones actuales de la Embajada.

Embajada de Venezuela en EEUU

De acuerdo con las declaraciones de Peña, "se que recientemente se fue a hacer una inspección", y agregó que "seguramente requerirá arreglos".

Asimismo, recordó que "en años anteriores, el extremismo (...) asaltó las embajadas y consulados en los Estados Unidos".

En este sentido. el viceministro de Comunicación Internacional destacó que "allí hay cosas por hacer que seguramente a partir de este momento se acomodarán y se arreglarán".

Relaciones diplomáticas entre Venezuela y EEUU

Las declaraciones de Peña se dan dentro del marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y EEUU, anunciado formalmente por medio de un comunicado emitido por la Cancillería venezolana el juves 5 de marzo.

Al respecto, señala que "Venezuela espera un respetuo mutuo, un trato amable" entre ambas naciones, y que "permitan obtener un ganar- ganar".

Sobre el posible levantamiento de sanciones de EEUU contra Venezuela, Peña aseguró que "la única vía para lograrlo es a través del diálogo constructivo".

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América