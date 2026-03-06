Venezuela inspecciona su Embajada en EEUU: ¿Cómo están sus instalaciones?

El viceministro de Comunicación Internacional, Rander Peña, aseguró que recientemente se realizó una inspección de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos (EEUU).
Durante una entrevista en el programa A Pulso de VTV, Peña reveló detalles de las condiciones actuales de la Embajada.
Embajada de Venezuela en EEUU
De acuerdo con las declaraciones de Peña, "se que recientemente se fue a hacer una inspección", y agregó que "seguramente requerirá arreglos".
Asimismo, recordó que "en años anteriores, el extremismo (...) asaltó las embajadas y consulados en los Estados Unidos".
En este sentido. el viceministro de Comunicación Internacional destacó que "allí hay cosas por hacer que seguramente a partir de este momento se acomodarán y se arreglarán".
Relaciones diplomáticas entre Venezuela y EEUU
Las declaraciones de Peña se dan dentro del marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y EEUU, anunciado formalmente por medio de un comunicado emitido por la Cancillería venezolana el juves 5 de marzo.
Al respecto, señala que "Venezuela espera un respetuo mutuo, un trato amable" entre ambas naciones, y que "permitan obtener un ganar- ganar".
Sobre el posible levantamiento de sanciones de EEUU contra Venezuela, Peña aseguró que "la única vía para lograrlo es a través del diálogo constructivo".
Visite nuestra sección de Nacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube