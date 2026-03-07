Delcy Rodríguez se pronuncia sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, confirmó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con los Estados Unidos.

“Nos tocó (...) vamos cara a cara a resolver nuestras diferencias históricas, las vamos a resolver por la vía diplomática”, indicó Rodríguez, durante el Gran Cierre de Campaña de la Consulta Popular Nacional 2026, prevista para el próximo 8 de marzo.

Enfatizó que a partir de esta reanudación, corresponde establecer una agenda de trabajo basada en el “respeto mutuo y en el estricto apego a la legalidad internacional”.

Ambos países anunciaron el restablecimiento de sus relaciones el jueves 5 de marzo.

En un comunicado, el Gobierno venezolano aseguró que la alianza es el resultado de un proceso de diálogo diplomático orientado a normalizar los vínculos entre ambas naciones.

“Venezuela expresa su confianza en que este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido. Estas relaciones deben redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano”, indicó.

Mientras que el Departamento de Estado de EEUU confirmó que esta decisión busca aceitar los mecanismos de trabajo con las autoridades del Gobierno venezolano, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

"Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela. Nuestra colaboración se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar hacia un gobierno elegido democráticamente", dicta el documento oficial.