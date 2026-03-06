Delcy Rodríguez ofrece financiamiento y educación a jóvenes migrantes: sepa qué dijo

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la implementación de nuevos mecanismos de apoyo económico destinados a los ciudadanos que se encuentran en el exterior.

Durante una actividad oficial en la comunidad de Sarría, en Caracas, la mandataria destacó que el Ejecutivo nacional busca captar especialmente al sector joven que emigró en años recientes.

Rodríguez señaló que la estrategia incluye herramientas financieras para proyectos productivos y opciones de formación académica, incluso para aquellos que aún no han retornado.

Llamado al retorno al país

Durante una conversación entre Rodríguez y la emprendedora de un establecimiento llamado "Ceviche Verano", quien venía de vivir en Perú por casi cinco años, la ciudadana hizo varias recomendaciones a quienes deseen regresar al país como lo hizo ella.

“Que no tengan miedo, que vengan. Que regresen. Tengo varias amistades que me preguntan y yo les digo: 'mira, ni yo me lo creo y mira lo que he logrado, lo que hemos logrado pues realmente'”, indicó la emprendedora.

En tal sentido, la presidenta encargada enfatizó que el Gobierno tiene programas de financiamiento para emprendedores y que el objetivo es enfocarse en la juventud migrante que se fue del país por el bloqueo aconómico, y que existe la posibilidad de brindar programas de educación a distancia.

“Ayer lo hablaba con el ministro de educación (para) que podamos darle desde ya herramientas y oportunidades a la juventud que está afuera que regrese a Venezuela”, declaró Rodríguez.

Además de los financiamientos, el Gobierno nacional confirmó que se encuentra en fase de estudio un programa de formación técnica y profesional.

