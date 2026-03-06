¿Habrá cambios en el TSJ y el CNE? Esto respondió Jorge Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, no negó la posibilidad de que renuncien magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Estamos en la composición de un nuevo tiempo político. Hemos ido avanzando. Lo más importante es la búsqueda de consensos”, dijo Rodríguez.

En tal sentido, aseguró que todos los sectores del país trabajan rápidamente en la búsqueda de consensos amplios y en la reforma del sistema de justicia de Venezuela.

“Todos los sectores del país, hemos avanzado rápidamente en la búsqueda de consensos amplios para prevenir cualquier evento trágico. Tenemos la tarea de trabajar con mucha fuerza, en la reforma del sistema de justicia de Venezuela”, dijo.