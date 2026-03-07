Instrumento Legal

Van 7 mil 650 personas liberadas en Venezuela: balance de amnistías al 6 de marzo

Las solicitudes recibidas continúan bajo evaluación técnica

Por Genesis Carrillo
Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 11:03 pm
Con la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la Comisión Especial de Seguimiento de este instrumento legal, ha recibido 12.233 solicitudes de ciudadanos.

La información la dio a conocer el presidente de la comisión, Jorge Arreaza, en sus redes sociales, detallando que el proceso también ha otorgado la libertad a 7.654 personas.

En cuanto a la distribución de beneficiarios, los datos suministrados precisan que 247 personas se encontraban privadas de libertad y 7.407 mantenían medidas cautelares. 

Las solicitudes recibidas a través del Ministerio Público, la Defensa Pública y la defensa privada continúan bajo evaluación técnica. 

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue sancionada el 19 de febrero por la Asamblea Nacional (AN) y cuenta con 16 artículos que abarca delitos de origen político cometidos desde 1999 hasta la actualidad, representa el inicio de una “nueva etapa” para el país.

 

