Atención estudiantes: Ministerio abre registro para consulta académica universitaria

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria anunció que ya se encuentra habilitado el sistema digital para participar en la Consulta Nacional por la Calidad Académica.

Esta iniciativa está dirigida a estudiantes, docentes y demás integrantes del sector universitario que deseen aportar propuestas para fortalecer la educación superior en el país.

La activación del registro marca el inicio de una nueva fase de participación abierta, orientada a recopilar opiniones y planteamientos que contribuyan a la mejora del sistema académico nacional.

Objetivo del sistema digital

El registro funciona como una herramienta tecnológica diseñada para recopilar información de manera organizada. Su finalidad es crear una base de datos que permita sistematizar los aportes y mantener conectada a la comunidad universitaria durante el desarrollo de la consulta.

¿Cómo participar en la consulta?

El procedimiento para formar parte de la consulta es sencillo y accesible. Las autoridades indicaron que los interesados solo deben escanear el código QR disponible en el material informativo oficial y completar el formulario correspondiente.

Con este proceso digital se pretende facilitar el acceso y ampliar el alcance de la convocatoria.

La consulta tiene como meta principal revisar y fortalecer la calidad de la educación universitaria en Venezuela.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube