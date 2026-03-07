Activan despliegue especial para las festividades en Elorza: detalles del plan de seguridad

Suscríbete a nuestros canales

El estado Apure se prepara para recibir a miles de temporadistas en las tradicionales fiestas en honor a San José.

Para asegurar que las celebraciones transcurran con normalidad, el Gobierno nacional dispuso un operativo especial con más de 3.000 efectivos de seguridad que custodiarán la zona el próximo 19 de marzo.

De acuerdo con Venezolana de Televisión (Vtv), dicho despliegue coordinado busca que tanto los habitantes del pueblo como los turistas disfruten de las actividades culturales y religiosas en un ambiente tranquilo.

Protección total para los visitantes

El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Endes Palencia, informó que la prioridad del operativo es el resguardo y la atención de las personas.

Según el funcionario, los equipos están listos para vigilar cada punto de la festividad, siguiendo un plan diseñado para que las familias puedan compartir de forma sana y segura.

Las autoridades confirmaron que todos los organismos de protección trabajarán de la mano para ofrecer atención integral a quienes asistan a la "Capital Folclórica de Venezuela".

Invitación al pueblo venezolano

Por su parte, el gobernador del estado Apure, Wilmer Rodríguez, dio su respaldo a este plan de orden público.

El mandatario regional aprovechó la oportunidad para invitar formalmente a todos los venezolanos a visitar Elorza y ser parte de estas fiestas patronales, asegurando que el estado está preparado para recibirlos con hospitalidad y máxima seguridad.

