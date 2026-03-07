Consulta Popular Nacional 2026: 170 mil efectivos de la FANB desplegados en los centros electorales

Suscríbete a nuestros canales

AVN. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició este viernes el despliegue de efectivos del Plan República para brindar seguridad al Consejo Nacional Electoral (CNE) en la primera Consulta Popular Nacional del 2026, prevista para este 8 de marzo.



Por instrucciones del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB), los efectivos militares se movilizaron hacia las Regiones de Defensa Integral (REDI) y Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en todo el país, a fin de tomar el control de los centros de votación.



En esta oportunidad, un contingente de más de 170 mil efectivos de la FANB, en conjunto con los cuerpos de seguridad del Estado y la Milicia Bolivariana, fueron activados en los más de 11 mil centros electorales que funcionarán durante la jornada democrática.



En este sentido, el comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) Capital, José Viera Valdez, indicó que 11 mil 552 funcionarios estarán apostados en 778 centros habilitados, para resguardar el proceso electoral en las 22 parroquias capitalinas.



