María Corina Machado se reúne en la Casa Blanca: conoce los detalles aquí

La dirigente política de oposición y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tuvo una reunión privada en la Casa Blanca, en Estados Unidos (EEUU), el viernes 6 de marzo.

El tema principal del encuentro fue sobre los pasos a seguir para una posible transición política para Venezuela.

Machado en la Casa Blanca

De acuerdo con la información que difundieron los medios, el tema de la reunión estuvo principalmente enfocado en estudiar los pasos a seguir ante la posibilidad de una transición política para Venezuela.

Se supo que la reunión fue larga, sin embargo, los detalles de la misma son desconocidos, ya que los asistentes no han revelado nada de lo conversado en la Casa Blanca.

Cabe destacar que el presidente de EEUU, Donald Trump ha dicho en diferentes ocasiones que una transición política para Venezuela en estos momentos no es conveniente.

